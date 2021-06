Gabriel Rodrigo consigue la pole en Montmeló

El piloto hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda) ha logrado la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Catalunya, séptima cita del Mundial de motociclismo, por delante del español Jeremy Alcoba (Honda), mientras que el líder de la categoría, el español Pedro Acosta (KTM), deberá remontar desde la vigésimo quinta posición de salida.

De esta manera, el Indonesian Racing Gresini Moto3 ha conseguido colocar a sus dos motos en lo más alto de la parrilla, en busca de dedicar al fin un triunfo a Fausto Gresini, fallecido en febrero por las complicaciones causadas por el coronavirus. El italiano Niccolò Antonelli (KTM), tercero, completará la primera fila.

?? @gabrirodrigo2 and @jeremyalcoba pull off tactical masterclass!



The Argentine rider pips his @GresiniRacing team-mate to pole! ??#Moto3 | #CatalanGP ?? pic.twitter.com/phlBcs11Zb