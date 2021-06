Foggia vuelve a ganar y Acosta acaba cuarto tras un fin de semana complicado

El italiano Dennis Foggia (Honda) volvió a ganar, su segunda victoria de la temporada tras la de Mugello (Italia), al vencer el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 en el circuito de Assen, en donde el líder del mundial, el español Pedro Acosta (KTM), sacó rédito a un fin de semana complicado con la cuarta plaza que consiguió.

El español sigue líder del mundial con 158 puntos, 48 más que su inmediato perseguidor, Sergio García, que tiene 110, mientras que Dennis Foggia es tercero con 86 puntos.

La carrera de Moto3 iba a sufrir muchas alteraciones incluso antes de la salida como consecuencia de las numerosas sanciones impuestas por Dirección de Carrera y que afectaban hasta diez pilotos, el más perjudicado de todos el italiano Ricardo Rossi (KTM), que tuvo que salir desde la calle de talleres. El japonés Tatsuki Suzuki (Honda) no pudo disputar los entrenamientos matinales al dar un falso positivo, que obligó a una segunda muestra que descartó el positivo, lo que le permitió disputar la carrera neerlandesa.



El líder del mundial, Pedro Acosta (KTM), que ayer no pudo disputar la clasificación al ser ingresado en un hospital de Assen, por la mañana recibió el alta médica en el mismo centro y el "apto" de la Comisión Médica de los Grandes Premios. Acosta se vio obligado a salir desde la decimoctava posición, aunque por delante de él hasta tres pilotos estaban sancionados, el italiano Romano Fenati (Husqvarna) con una doble vuelta larga, su compañero de equipo Jaume Masiá (KTM), con un paso por la calle de talleres (Ride Trough), como también el francés Lorenzo Fellon (Honda).

??? "Hoy sí que he fallado yo. Por la caída, tenía un dolor en la espalda, pero contento".



??? "Al Warm Up he salido nervioso. Nunca me pasa".



Las declaraciones de @37_pedroacosta después de terminar cuarto #DutchGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/s6MIJmAsWL