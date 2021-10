Foggia aplaza el alirón de Pedro Acosta en Moto3 tras ganar en Misano

El piloto italiano Dennis Foggia (Honda) se ha impuesto este domingo en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Emilia-Romaña y ha evitado que el líder del Mundial, el español Pedro Acosta (KTM), que ha conseguido subir al podio en el último momento, pudiese proclamarse campeón, aunque dispondrá de su segundo 'match-ball' en Portugal.

