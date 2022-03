La FIM suspende cualquier actividad con las federaciones rusa y bielorrusa

El Consejo de Administración de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), en su reunión extraordinaria del 5 de marzo y tras considerar las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) ha condenado por unanimidad la invasión rusa de Ucrania y con efecto inmediato suspende todo tipo de actividad con las Federaciones de Rusia y Bielorrusia.

En el comunicado difundido este domingo por la FIM se confirma la suspensión de la Federación de Motociclismo de Rusia (MFR) y la Federación Bielorrusa de Motociclismo (BFMS), de la emisión de licencias FIM y las licencias FIM ya distribuidas, así como las funciones de las personas de la MFR y de la BFMS que actúan como oficiales de la FIM y como miembros de comisiones/expertos/agentes de la FIM.

FIM announces its decisions in relation to the Russian invasion of Ukraine.



FULL STATEMENT: https://t.co/XSB3yR4LG9#FIMpic.twitter.com/2ahuk8f6nj