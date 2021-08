Fenati culmina un fin de semana de ensueño en Moto3

El piloto italiano Romano Fenati (Husqvarna) consiguió este domingo el triunfo en la categoría de Moto3 del Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Campeonato del Mundo, después de confirmar su favoritismo en el trazado británico de Silverstone, donde ha sido el gran dominador durante todo el fin de semana.

