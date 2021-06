Fabio Quartararo vuelve a demostrar que es el más fuerte y logra su quinta pole seguida

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) ha logrado este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catalunya, séptima cita del Mundial de motociclismo, mientras que el español Maverick Viñales (Yamaha) partirá sexto y Marc Márquez (Repsol Honda) tratará de remontar desde la decimotercera plaza de la parrilla.

