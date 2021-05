Fabio Quartararo consigue la pole en casa por delante de Viñales; Márquez saldrá sexto

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) ha conseguido este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial de motociclismo, una prueba en la que liderará una primera fila de parrilla en la que le acompañarán el español Maverick Viñales (Yamaha) y el australiano Jack Miller (Ducati).

El de Niza, segundo de la general de la categoría reina tras el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) -que partirá decimosexto-, conquista así su tercera pole consecutiva esta temporada, demostrando su dominio en la clasificación.

A crazy qualifying session! �� In constantly changing conditions, @FabioQ20 pips @YamahaMotoGP team-mate Maverick Viñales to pole! �� #FrenchGP ���� pic.twitter.com/iEtRnSP5Ws

Todo ello en una Q2 con Miller y Pol Espargaró (Repsol Honda) como líderes en el primer tramo, hasta que emergió la figura de Marc Márquez (Repsol Honda), que poco a poco va cogiendo ritmo tras su grave lesión de húmero, para asaltar la cabeza de la tabla de tiempos con un 1:33.037 a falta de menos de cinco minutos para el final.

POLE POSITION AT HOME! ����@FabioQ20 delivered when it mattered most! ��#FrenchGP ���� pic.twitter.com/57qWECju2l