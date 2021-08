El español Pedro Acosta suma su quinta victoria

El español Pedro Acosta (KTM) se adjudicó la quinta victoria de la temporada en un apretado final con el también español Sergio García Dols (Gasgas), que se cayó en la curva nueva pero pudo recuperar su moto y regresar a pista para ser segundo en el Gran Premio de Estiria de Moto3, que se disputó el domingo en el circuito Red Bull de Spielberg.

Sergio García Dols fue el dominador de prácticamente toda la carrera hasta dos vueltas del final, momento en que comenzó una "refriega" de adelantamientos entre ambos que acabó con García Dols en la curva nueva y Pedro Acosta por fuera del trazado, pero bajo la bandera de cuadros el de KTM fue el primero en pasar y el de Gasgas segundo tras recuperar la moto y lograr entrar por delante de Fenati y Masiá, que perdió la tercera plaza en la última curva.





La carrera de Moto3 registró dos bajas antes de su inicio, la primera de ellas ya conocida del italiano Niccolo Antonelli (KTM), quien se cayó al final de la segunda clasificación y se fracturó una muñeca, lo que le obligó a regresar ayer directamente a Italia para pasar por el quirófano. La segunda baja fue la del español Xavier Artigas(Honda), en su caso por dar un resultado no concluyente en la pcr que se le realizó antes de los últimos entrenamientos libres de la mañana del domingo, según informó la Dirección Médica del campeonato, por lo que no podrá regresar a la competición hasta que consiga dos resultados negativos consecutivos en esa prueba. Tampoco salió el español Carlos Tatay (KTM) con muchas molestias físicas en una pierna tras una caída de entrenamientos.

La carrera se declaró en mojado y con ello llegó la primera sorpresa de la competición, al abandonar la primera plaza de la formación de salida el turco Denis Öncü (KTM), cuyos mecánicos trabajaron con la moto en los tres últimos minutos para cambiar los neumáticos y montar compuestos de seco en lugar de los de agua que llevaba, lo que forzó la penalización y le obligó a salir desde la calle de talleres al "warm up" y en la última posición de carrera. Nada más apagarse el semáforo fue el italiano Romano Fenati (Husqvarna) quien se puso al frente de la carrera perseguido por los dos pilotos del equipo de Aspar, Sergio García Dols (Gasgas) e Izan Guevara (Gasgas), además del líder del mundial, el español Pedro Acosta (KTM), que ya fue el más rápido en los últimos entrenamientos libres de la matinal dominical.

Enseguida se abrió un hueco importante entre el trío formado en cabeza con García Dols, Fenati y Acosta, con un segundo trío formado por Izan Guevara, Jaume Masiá (KTM) y Ayumu Sasaki (KTM) y ya algo más atrás el resto del pelotón principal de la categoría. Ya en la segunda vuelta Acosta y García habían conseguido cierta ventaja respecto a Fenati y más de tres segundos con los siguientes perseguidores, mientras que Denis Öncü estaba recuperando posiciones con cierta rapidez y en el tercer giro ya era vigésimo. En el sexto giro tanto Sergio García Dols como Pedro Acosta marcaron sendas vueltas rápidas de carrera y con ello había dejado a más de dos segundos por detrás al italiano Romano Fenati, que "nadaba" entre dos aguas, por detrás del dúo de cabeza y por delante de un cuarteto formado por Masiá, Sasaki, el austríaco Mark Kofler (KTM) y el japonés Ryusei Yamanaka (KTM).

Los dos primeros clasificados del campeonato del mundo de Moto3 se convirtieron así en protagonistas de una carrera que, salvo que apareciese una torrencial lluvia, se iba a dirimir entre ambos contendientes, que optaron por montar neumáticos de agua desde el principio, no así Denis Öncü, el surafricano Darryn Binder (Honda), el británico John McPhee (Honda), el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y el español David Salvador (Honda), que optaron por neumáticos de seco. Salvador protagonizó su primer gran premio del campeonato del mundo como sustituto del lesionado piloto italiano Alberto Turra y si bien en los entrenamientos en seco se notó su inexperiencia, en agua mejoró notablemente, aunque la decisión de montar neumáticos de seco para la carrera se mostró como demasiado arriesgada y, de hecho, al final le costó un accidente que le obligó a abandonar.





Tanto García Dols como Acosta consiguieron imprimir un ritmo de carrera inalcanzable para todos sus rivales y a ritmo de vuelta rápida de uno u otro, la ventaja se fue incrementando paulatinamente para superar los siete segundos a once vueltas del final, en tanto que a Romano Fenati lo neutralizó el grupo perseguidor encabezado por Jaume Masiá, que no tardó demasiado en superarlo. García Dols dominó el ritmo de carrera en todo momento pero no pudo resistir el ataque final de Pedro Acosta en la última vuelta, y su perseverancia le hizo acabar por los suelos intentando que el de KTM no le superase, aunque pudo regresar a la pista todavía con tiempo para ser segundo, en tanto que Jaume Masiá no aguantó el ataque final de Romano Fenati y perdió la tercera posición en la última curva del trazado. Adrián Fernández (Husqvarna) consiguió la décima posición, con Izan Guevara (Gasgas) decimocuarto y Jeremy Alcoba (Honda), decimoctavo.