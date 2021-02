El equipo Gresini Racing confirma el fallecimiento de Fausto Gresini

El expiloto italiano y jefe del Gresini Racing de MotoGP, Fausto Gresini, ha fallecido en el hospital Maggiore de Bolonia, donde llevaba dos meses ingresando luchando contra el coronavirus

"La noticia que nunca hubiéramos querido dar y que lamentablemente nos vemos obligados a compartir con todos ustedes. Después de casi dos meses luchando contra el Covid, Fausto Gresini falleció tristemente pocos días después de cumplir 60 años", anunció su propio equipo en un breve comunicado.

Gresini ingresó el pasado 27 de diciembre en el hospital tras dar positivo por coronavirus. Su equipo informó de que, tras su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se le detectaron niveles de saturación de oxígeno en sangre muy bajos y por ello fue inducido a un coma farmacológico y recibió una intubación endotraqueal.

El italiano fue dos veces campeón del mundo de 125cc en 1985 y 1987, con 21 victorias en 132 Grandes Premios, y tras ello se embarcó en el Mundial como dirigente. Actualmente trabajaba como director deportivo del equipo Aprilia Racing Team Gresini MotoGP, además de ser dueño de los equipos Federal Oil Gresini Moto2 y Gresini Racing Moto3.

