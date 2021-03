Miller, Toba y Lowes marcan los mejores tiempos en los libres de Losail

El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) acabó a siete milésimas del récord absoluto del circuito de Losail durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Losail, en la que los diez primeros pilotos acabaron en medio segundo de diferencia.



Con Miller como líder, su compañero de equipo "Pecco" Bagnaia hizo de fiel escudero, con los franceses Fabio Quartararo y Johann Zarco a continuación y con el español Alex Rins (Suzuki GSX RR), quinto, mientras que su compañero de equipo y vigente campeón del mundo, Joan Mir, se quedaba fuera de la segunda clasificación al concluir undécimo la jornada a trece milésimas de segundo del tiempo de Pol Espargaró.



Maverick Viñales fue sexto, por delante de Franco Morbidelli, Aleix Espargaró -al final octavo con la Aprilia-, Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y Pol Espargaró.



Tras Joan Mir, undécimo dos pilotos españoles más, Alex Márquez (Honda RC 213 V) y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), con una mala jornada para los representantes de la austríaca KTM, cuyo piloto mejor clasificado fue el surafricano Brad Binder en la decimosexta posición e Iker Lekuona (KTM RC 16) vigésimo primero.

