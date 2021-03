Bagnaia sorprende con la primera pole en Losail

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se hizo con la pole este sábado en el Gran Premio de Catar, el inicio de la temporada del Mundial de MotoGP, por delante de las Yamahas del francés Fabio Quartararo y el español Maverick Viñales.

Bagnaia sorprendió con un tremendo (1:52.772) en la segunda salida a pista de los pilotos de la categoría reina en la Q2. El italiano llevó la Ducati a la primera posición, como muchos podían esperar pero siendo Jack Miller el artífice. El australiano saldrá finalmente quinto, en una sesión muy apretada.

Así está MotoGP, en un segundo con todos los aspirantes a la pole. Bagnaia confirmó que la temporada tendrá para todos, logrando la primera pole de su carrera en MotoGP, y las Yamahas, que venían de cuatro en las últimas cuatro citas en Losail, demostraron también su gusto por el circuito catarí para completar la primera línea.

