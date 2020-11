Enea Bastianini se corona en Portimao como campeón del mundo de Moto2

El piloto italiano Enea Bastianini (Kalex) se ha proclamado campeón del mundo de Moto2 después de finalizar quinto en el Gran Premio de Portugal, última cita del Mundial de motociclismo, una carrera en la que el australiano Remy Gardner (Kalex) se ha coronado como último ganador de la categoría intermedia.

A 'La Bestia' le ha bastado un quinto lugar para hacerse con el título por delante de su compatriota Luca Marini (Kalex), segundo este domingo y con el que el año que viene compartirá garaje en MotoGP en el Esponsorama Racing; y del británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que a pesar de los intensos dolores en la muñeca pudo finalizar tercero en Portimao.

Por su parte, Arón Canet (Speed Up), decimoquinto, se ha proclamado 'rookie del año' en la cilindrada intermedia después de que su gran rival por el galardón, Héctor Garzó (Kalex), se fuese al suelo en la séptima vuelta al trazado luso.

Marini, a 18 puntos de su compatriota en la general, se puso al frente una vez que se apagaron los semáforos, mientras Di Giannantonio y Bulega se iban a la grava. El 'poleman' del sábado, el australiano Remy Gardner (Kalex), tomó el relevo mientras que el hermano de Valentino Rossi y Lowes esperaban la oportunidad a su rueda.

Bastianini acusaba la presión y caía hasta la séptima plaza en la décima vuelta, superado por otro de sus adversarios por el título, Marco Bezzecchi (Kalex) -a 23 unidades-, y el español Jorge Martín (Kalex) tras cometer un error de trazada. Sin embargo, consiguió corregir el fallo afrontando las últimas vueltas en quinta posición.

Marini, mientras, había conseguido asaltar de nuevo la cabeza, y Lowes, a pesar de los intensos dolores en su muñeca, se mantenía con opciones en el tercer lugar a ritmo de vuelta rápida. Fue Gardner el que sentenció el Mundial, cuando a falta de dos giros superó al piloto del SKY Racing Team VR46 para llevarse la victoria. Ni el segundo puesto de Marini ni el tercero de Lowes impidieron el entorchado de 'La Bestia'.

