Dorna Sports avisa a Suzuki que no puede adoptar la decisión unilateral de retirarse por contrato

MOTOGP, GRAN PREMIO RED BULL DE ESPANA, 30/04/2022 Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera, Spain on 30 April 2022 36 Joan Mir, Spanish: Team Suzuki Ecstar during the GRAN PREMIO RED BULL DE ESPANA, Graham Holt Editorial Use Only PUBLICATIONxNOTxINxUK Copyright: xGrahamxHoltx ESM-0455-0045