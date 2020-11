Darryn Binder consigue una pole de récord en Cheste

El surafricano Darryn Binder (KTM) consiguió la primera 'pole position' de su carrera deportiva al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, además de establecer un nuevo récord absoluto de Moto3.

Binder marcó un mejor tiempo de 1:38.286, con el que batió el récord establecido por la mañana por el italiano Tony Arbolino (Honda) con 1:38.413, por delante del japonés Kaito Toba (KTM) y del español Raúl Fernández (KTM).

�� @DarrynBinder40 upstages the championship contenders to bag pole position!



Title rivals @AlbertArenas75 and @AiOgura79 will start one position apart! ⏱️#ValenciaGP �� pic.twitter.com/Bh8f1glo9O