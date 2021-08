El GP de Malasia se cancela por la Covid-19

El Gran Premio de Malasia del Mundial de motociclismo ha sido cancelado y, el fin de semana del 22 al 24 de octubre que iba a ocupar la cita malaya, será ahora para Misano, que acogerá una doble cita tras el GP de San Marino. "La FIM, la IRTA y Dorna Sports lamentan anunciar la cancelación del Gran Premio de Malasia, que iba a celebrarse en el Circuito Internacional de Sepang del 22 al 24 de octubre", anunciaron los organizadores.

Unfortunately the #IdemitsuAsiaTalentCup Round at Malaysia has been cancelled ????



This also obliges the cancellation of the 2022 ATC Selection Event ??#RoadToMotoGPhttps://t.co/XYEGfFXTLN