Brad Binder gana en Austria en una carrera marcada por la lluvia

El surafricano Brad Binder (KTM RC 16) se arriesgó cuando comenzó a llover al final del Gran Premio de Austria de MotoGP en el circuito Red Bull de Spielberg y logró imponer su estrategia de no cambiar de moto hasta la bajada de la bandera de cuadros, aunque no sin un agónico sufrimiento. Binder optó por no entrar en su taller a cambiar la moto por la de neumáticos de lluvia, mientras sí lo hacían todos sus rivales, Fabio Quartararo, Francesco "Pecco" Bagnaia, Marc Márquez y Jorge Martín y acertó en su decisión, pues logró a acabar la carrera primero al conseguir mantenerse encima de su moto ante los 86.366 espectadores que llenaron buena parte del trazado austríaco.

Antes de que se completase la primera vuelta Dirección de Carrera se mostró la bandera blanca en todo el recorrido del circuito, lo que autorizaba a los pilotos a entrar a cambiar de moto en el momento que quisiesen, lo que se conoce como una carrera "entre banderas", en la que la estrategia y la intensidad de la lluvia se iban a erigir en auténticos protagonistas de la prueba. Martín apenas duró una vuelta en cabeza, al verse superado por Bagnaia, Zarco y Márquez tras cometer un error en la curva cuatro, mientras que el líder del mundial, Fabio Quartararo, perdía una plaza en favor del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), con el que entabló una bonita lucha a la que se unió el vigente campeón del mundo de MotoGP, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), por entonces séptimo.

El vencedor del pasado fin de semana, Jorge Martín, recuperó posiciones tras el "susto" y en el cuarto giro ya era otra vez segundo, aunque camino de esa posición tuvo algún que otro "trallazo" de su moto y tuvo que pelear con Marc Márquez la posición durante varias vueltas, si bien poco después Fabio Quartararo fue el que se metió en esa lucha y superó al de Ducati. Bagnaia se mantuvo al frente, en la sexta vuelta con Quartararo segundo y Márquez en la tercera posición, los relámpagos avisando del temporal y la lluvia cayendo en algunos puntos del trazado, pero dos vueltas más tarde el francés asumió por primera vez el "rol de líder" al desbancar al italiano, que en la recta de meta recuperó la posición y Quartararo protagonizó su primer aviso por exceder los límites del circuito.

Pasado el ecuador de la carrera, en el decimosexto giro, Bagnaia, Quartararo y Márquez se habían ido claramente de sus rivales, con un Jorge Martín navegando en solitario en la cuarta plaza y Zarco defendiéndose de los ataques de Joan Mir, aunque duró poco en esa situación pues se fue al suelo en la curva nueve del decimoctavo giro. Dos vuelta más tarde Fabio Quartararo se coló en la curva tres y se fue largo, lo que dejó el camino expedito a Marc Márquez para ponerse segundo, tras Bagnaia y literalmente pegado a él. Las últimas vueltas iban a ser frenéticas para los tres pilotos de cabeza, que en ningún momento iban a ceder en su empeño de pelear por la victoria.

A siete vueltas del final y a la salida de la curva tres, el piloto de Repsol Honda lo intentó de manera espectacular, pero en la siguiente recta "Pecco" Bagnaia le devolvió el adelantamiento por velocidad. Todo volvía a su punto de partida, pero de nuevo aparecía la lluvia en escena. El australiano Jack Miller y el español Alex Rins (Suzuki GSX RR) fueron los primeros en entrar en talleres para cambiar de moto, en una clara jugada arriesgada, mientras que por delante se volvieron a pegar al trío de cabeza tanto Jorge Martín como Joan Mir y también el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), con Marc Márquez como nuevo líder.

A dos vueltas del final el piloto de Repsol Honda se fue al suelo en la curva uno y todo su esfuerzo fue en vano, aunque regresó para acabar decimoquinto, mientras que Brad Binder seguía líder, seguido a nueve segundos por Aleix Espargaró, e Iker Lecuona (KTM RC 16), que superó a Valentino Rossi.

La lluvia jugó una baza determinante y Brad Binder la supo aprovechar para ganar, mientras por detrás, con neumáticos de agua Bagnaia y Martín recuperaron mucho terreno en la vuelta final para acabar sobre el podio austríaco, con Joan Mir en cuarta posición, Luca Marini (Ducati Desmosedici GP21) quinto, delante de Iker Lecuona, Fabio Quartararo, Valentino Rossi, Alex Márquez (Honda RC 213 V) y Aleix Espargaró. Alex Rins (Suzuki GSX RR) acabó decimocuarto, con Marc Márquez decimoquinto y Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) decimosexto.