Binder se hace con la pole en Moto3 y Acosta partirá noveno

El piloto sudafricano Darryn Binder (Honda) saldrá desde la pole en la carrera de Moto3 en el Gran Premio de Aragón, decimotercera cita del Mundial de motociclismo, mientras que el líder del Mundial, Pedro Acosta (KTM), partirá noveno.

Binder, que firma su segunda pole del curso tras salir también primero en la carrera inaugural del año -en Catar-, compartirá primera fila con el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y con el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), segundo y tercero respectivamente, mientras que el español Sergio García Dols (Gas Gas) encabezará la segunda línea, cuarto.

???? @DarrynBinder40 claims a comfortable pole position at Aragon!@garciadols11 will start fourth, five places ahead of title rival @37_pedroacosta! ??#Moto3 | #AragonGP ?? pic.twitter.com/09oIebphZA