Binder, Augusto Fernández y Foggia, los más rápidos en Sepang gracias a la lluvia

En la categoría reina, Binder sorprendió a los favoritos para erigirse con el mejor crono del viernes en el Circuito Internacional de Sepang, gracias al 1:59.479 de la sesión matinal, que logró a rueda de Marc Márquez (Repsol Honda) y que nadie pudo mejorar debido a la lluvia que lastró a los pilotos por la tarde.

De esta manera, el sudafricano cerró el día por delante de dos españoles, Alex Rins (Suzuki), triunfador la semana pasada en Australia y que se quedó a una décima, y el propio Márquez. El italiano Enea Bastianini (Ducati) terminó cuarto, con Joan Mir (Suzuki) quinto y Jorge Martín (Ducati) sexto.

No improvements on the overall times after that one! ??@BradBinder_33 still leads the way at the end of Day 1 ??#MalaysianGP ???? pic.twitter.com/WqQwVmstw3 — MotoGP™?? (@MotoGP) October 21, 2022

El francés Fabio Quartararo (Yamaha), que se dejó el liderato en Phillip Island con una caída, arrancó el Gran Premio con un séptimo lugar en la combinada, mientras que el líder, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), solo pudo ser undécimo y tratará de mejorar el sábado para aprovechar su primer 'match ball' por el título.

Aleix Espargaró (Aprilia), mucho más lejos en la pelea por el campeonato, se vio lastrado por problemas técnicos y finalizó la jornada vigésimo, mientras que Pol Espargaró (Repsol Honda), decimosexto, fue sancionado con tres puestos en la parrilla de salida después de que Dirección de Carrera considerase que se reincorporó a la pista de forma insegura en una acción con Johann Zarco (Ducati) durante los primeros libres.

AUGUSTO FERNÁNDEZ MANDA EN MOTO2

Por su parte, el español Augusto Fernández (Kalex) se proclamó dominador de la jornada en la categoría de Moto2 después de liderar el FP1 y de que no se mejorasen los tiempos en los Libres 2, donde ondeó la bandera roja durante más de una hora debido a la lluvia.

El balear hizo valer su 2:06.816 de la mañana para comandar la clasificación combinada por delante del murciano Pedro Acosta (Kalex) y del italiano Tony Arbolino (Kalex), con Manu González (Kalex) cuarto a pesar de ser el más rápido en los segundos entrenamientos libres.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? @18ManuGonzalez's time from the early stages of FP2 moves him up to P4 in the combined



The quickest laptime from the weekend still belongs to @Afernandez37 ??#MalaysianGP ???? pic.twitter.com/g1cONLLmKH — MotoGP™?? (@MotoGP) October 21, 2022

Así, Augusto, segundo de la general, toma ventaja sobre su principal rival por el campeonato, el japonés Ai Ogura (Kalex), que le arrebató el liderato en Phillip Island por 3,5 puntos y que este viernes cerró el 'Top 5'. Además, Albert Arenas (Kalex) concluyó séptimo, Fermín Aldeguer (Boscoscuro) completó el 'Top 10', por delante de Arón Canet (Kalex), y Jeremy Alcoba (Kalex) fue decimotercero.

FOGGIA TOMA VENTAJA POR EL SUBCAMPEONATO DE MOTO3

En Moto3, el italiano Dennis Foggia (Honda) presentó su candidatura al subcampeonato al firmar el mejor tiempo en las dos sesiones en Sepang para coronarse, con un crono de 2:12.348, como el más rápido de la combinada, por delante del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y del español David Muñoz (KTM).

Foggia, tercero de la general con 223, toma así ventaja sobre su principal rival por la segunda plaza, el castellonense Sergio García Dols (GasGas) (225), que se salvó por 85 milésimas y entró en el corte provisional, decimocuarto. El ya campeón del mundo, Izan Guevara (GasGas), fue octavo este viernes.

Además, Jaume Masià (KTM) entró en el 'Top 5', cuarto, mientras que Iván Ortolá (KTM) finalizó como el sexto mejor del día. Dani Holgado (KTM) terminó decimotercero, por delante de García Dols y de Xavi Artigas (CFMoto), que ya no entró en el 'Top 14' que da el pase directo a la Q2.