Bastianini, Chantra y Foggia mandan en la primera toma de contacto con Le Mans

El italiano Enea Bastianini (Ducati), en MotoGP; el español Augusto Fernández (Kalex), en Moto2; y el italiano Dennis Foggia (Honda), en Moto3, han dominado la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia celebrada este viernes en el Circuito de Le Mans, en la que Marc Márquez (Repsol Honda) no ha podido reencontrarse con las buenas sensaciones y ha terminado decimoquinto.

Con un crono de 1:31.148, récord del trazado galo, 'La Bestia' ha comandado la tabla de tiempos a pesar de haberse ido dos veces al suelo, una vez por la mañana y otra por la tarde, liderando la lista de pilotos que ha acabado en la grava, como Franco Morbidelli, Joan Mir, Álex Márquez, Jack Miller o Marco Bezzecchi.

