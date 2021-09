Bagnaia resiste el asedio de Márquez y se estrena en MotoGP en el Gran Premio de Aragón

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ha firmado este domingo su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de Aragón, decimotercera cita del Mundial de motociclismo, después de protagonizar una apretadísima lucha con el español Marc Márquez (Repsol Honda), que ha terminado segundo y que lo ha intentado para pasarle.

Hasta media docena de veces ha probado el de Cervera, en unas emocionantísimas últimas tres vueltas, adelantar a 'Pecco', que se ha defendido cada vez que le ha metido la moto. Los dos han regalado a los presentes en el circuito de MotorLand Aragón un gran espectáculo que ha coronado al transalpino.

?? @PeccoBagnaia claims maiden #MotoGP win after unforgettable @marcmarquez93 battle!@JoanMirOfficial completes the podium in third as @FabioQ20 struggles! ??#GoFree | #AragonGP ?? pic.twitter.com/G1GWDLEP4L