Bagnaia manda en los test de Misano

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) terminó este miércoles dos días de test en Misano como el más rápido de MotoGP, mientras que Honda aprovechó unas tandas cruciales para poder probar su futura moto con Marc Márquez y Pol Espargaró.

'Pecco' mantuvo su momento dominador en la categoría reina en dos días con pruebas para todas las fábricas, utilizando todas adelantos de la próxima temporada. Después de sus victorias en MotorLand Aragón y en Misano, el de Ducati dejó el mejor crono en 1:31.524, el que marcó el martes, como referencia.

