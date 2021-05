Bagnaia, Lowes y Binder dominan la sesión del viernes en Mugello

Ducati comenzó con fuerza el Gran Premio de Italia, sexta cita del calendario del Mundial de Motociclismo, y dominó con el italiano Francesco Bagnaia la primera jornada de entrenamientos libres de este viernes de la categoría de MotoGP, mientras que el sudafricano Darryn Binder (Honda) y el británico Sam Lowes (Kalex) fueron los más rápidos en Moto3 y Moto2, respectivamente.

Las motos de la fábrica de Borgo Panigale demostraron que Mugello le encaja como anillo al dedo. Ganadoras en las tres últimas visitas, las Desmosedici mostraron su potencial, aunque Yamaha también asomó la cabeza, al igual que las Suzuki. No así las Honda, con Marc Márquez (Repsol Honda) condenado a pasar seguramente por la 'Q1'.

Yamaha y Ducati son las favoritas en el trazado italiano y se repartieron el dominio del día, con Maverick Viñales marcando el mejor crono en la primera tanda, seguido por la Ducati del francés Johann Zarco. Curiosamente ninguno de los dos mejoraría sus tiempos en la segunda, donde fue una Desmosedici la que mandó, aunque en un bonito mano a mano con la Suzuki de Alex Rins.

De hecho, entre el mejor crono de Bagnaia, 1:46.147, y del catalán, hubo menos de una décima de diferencia, una buena noticia para la fábrica de Hamamatsu de cara a empezar a estar en puestos más delantero. Franco Morbidelli encabezó a las Yamaha, a menos de dos décimas de su compatriota, y por delante del líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que no pudo dar su última vuelta por el tráfico y acabó a 225 milésimas del 'Pecco'.

Two Italians in the Top 3! ?? @PeccoBagnaia tops FP2 ahead of @Rins42 and @FrankyMorbido12 ?? #MotoGP | #ItalianGP ???? pic.twitter.com/pklaigwq1h

Estos cuatro pilotos fueron los únicos capaces de coquetear con bajar del 1:46, algo que se le quedó muy lejos a Marc Márquez. El ocho veces campeón continúa sin poder colocar a su moto entre los mejores tiempos y sólo pudo ser decimotercero con un crono de 1:46.973, a más de ocho décimas de Bagnaia y por delante de su compañero de equipo Pol Espargaró (1:46.986). Pese al buen tiempo de Rins, Joan Mir, actual campeón del mundo, no pudo estar tampoco en el 'top 10', al terminar duodécimo a siete décimas.

Por otro lado, en la categoría de Moto3, el más rápido del viernes fue el piloto sudafricano Darryn Binder (Honda), que firmó un tiempo de 1:56.651, con el que rozó el récord de la pista y con el que aventajó en casi dos décimas a la Honda del italiano Denis Foggia.

Some work to do tomorrow for the Top 2 in the Championship ??



But it's @DarrynBinder40 who is in P1, ahead of @dennisfoggia71 and @johnmcp17 in FP2 ??#Moto3 | #ItalianGP ???? pic.twitter.com/xByx8ouS3h