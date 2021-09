Bagnaia logra su segunda "pole" y el récord; Ducati domina

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) logró su segunda "pole position" de la temporada y la novena de su carrera deportiva, con nuevo récord absoluto de la categoría, al ser el más rápido para la clasificación del Gran Premio de Aragón de MotoGP, que registró el dominio de los pilotos oficiales de Ducati.

Bagnaia rodó en 1:46.322, rebajó el anterior registro absoluto del español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien en 2015 había rodado en 1:46.635, y rodó más de tres décimas de segundo más rápido que sus inmediato perseguidores, su compañero en el equipo Ducati, el australiano Jack Miller, y que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder del Mundial.

