Bagnaia domina de nuevo en Spielberg y afianza su liderato

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) sumó su quinta victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito "Red Bull" de Spielberg, en el que logró el tercer "doblete" de victorias en carrera "sprint" y gran premio.

Bagnaia, que había ganado la carrera "sprint" del sábado con suficiencia, hizo lo propio en la carrera larga del domingo, a pesar de los esfuerzos iniciales del surafricano Brad Binder (KTM RC 16) por evitar que fuese así para lograr una victoria en "casa" de su fábrica.

Junto a Bagnaia -que ahora cuenta con una ventaja de 62 puntos respecto a su inmediato perseguidor, el español Jorge Martín-, y Binder en el podio, el tercer peldaño del mismo acabó en manos del también italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22).

Ya antes de la partida, uno de los principales protagonistas de la categoría, el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), sabía que tenía comprometido su rendimiento por una controvertida sanción de "vuelta larga" que deberá cumplir tras ser penalizado por una acción en el giro inicial de la carrera sprint.

FIVE race wins in 2023! ?? @PeccoBagnaia puts on another dominant display in Spielberg ?? #AustrianGP ???? pic.twitter.com/WNKGgA6pbu

Tampoco hubo sorpresas en la salida, "Pecco" Bagnaia salió como un "misil", perseguido por los dos pilotos de KTM, el surafricano Brad Binder y el australiano Jack Miller, con el español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), que fue segundo en la clasificación oficial, nuevamente superado por bastantes pilotos, pues completó el primer parcial en décimo lugar. Completado el primer giro, a Jorge Martín le llegó al salpicadero de su moto el aviso de que podía cumplir con la "vuelta larga" de penalización en las siguientes tres vueltas.

Bagnaia completó las primeras vueltas en cabeza de carrera pero el surafricano Binder no estaba dispuesto a dejarlo escapar como ayer y se "pegó" a su estela, logrando algunos metros de ventaja sobre un cuarteto formado por Jack Miller,Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22) y los italianos Luca Marini y Marco Bezzecchi, ambos sobre sendas Ducati Desmosedici GP22.

Algo más atrás, séptimo, Jorge Martín cumplió con la penalización en el cuarto giro y regresó a pista decimotercero, justo por delante del italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y por detrás del portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP).

En esa misma vuelta, la cuarta, Alex Márquez superó a Jack Miller para intentar enjugar la ventaja que por entonces tenían ya Bagnaia y Binder, alrededor de los dos segundos. Y el australiano continuó perdiendo posiciones, superado también por Marco Bezzechi y Luca Marini, en tanto que Miguel Oliveira tenía que tomar el camino de su taller por con problemas técnicos en el neumático delantero de su Aprilia.

Bagnaia y Binder continuaron su particular lucha en el primer tercio de carrera, en el que Alex Márquez alcanzó la tercera plaza, perseguido por Bezzecchi y con Luca Marini, Maverick Viñales y Aleix Espargaró unos metros más atrás, en tanto que por detrás Jorge Martín iba recuperando posiciones y en la decimotercera vuelta era noveno. En ese mismo giro el español Joan Mir (Honda RC 213 V) se fue por los suelos.

Bagnaia denies KTM in their own backyard ??@marcmarquez93 breaks the luckless Sunday streak for his first Sunday points in 301 days ??#AustrianGP ???? pic.twitter.com/BGhXc7WsYU