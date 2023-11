Bagnaia contiene a Jorge Martín en una carrera ganada por Bastianini

El italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23) consiguió su primera victoria como piloto oficial de Ducati al vencer con autoridad el Gran Premio de Malasia de MotoGP, en el que su compañero y líder del mundial, Francesco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) 'frenó casi en seco' el ímpetu del español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) en la pelea por el título.

Bastianini sentenció la carrera prácticamente desde el mismo momento de la salida para marcharse al final en solitario, con la única oposición inicial del español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), mientras que Jorge Martín, que necesitaba acabar por delante de "Pecco" Bagnaia para sentirse más vivo en la pelea por el título, falló y se tuvo que acabar conformando con la cuarta posición.

Bagnaia, tercero en Sepang, cuenta ahora con una ventaja de catorce puntos sobre el español Martín, a falta de dos grandes premios por disputarse, los de Qatar y la Comunidad Valenciana.

Jorge Martín intentó sorprender en la salida, pero al final se 'coló' en la apurada de final de recta, en la que perdió tres posiciones para verse en la quinta plaza, superado por el propio Bagnaia y también por Enea Bastianini, Alex Márquez y Marco Bezzecchi. Antes de concluir el primer giro Martín ya logró recuperar un posición a Bezzechi, en tanto que al frente de la carrera mandaba Bastianini seguido de Alex Márquez y Bagnaia, con Jorge Martín cuarto.

Bastianini y Márquez marcaron sendas vueltas rápidas de carrera en el tercer giro para conseguir una diferencia de casi medio segundo respecto a sus perseguidores, en donde se entabló una encarnizada lucha entre Bagnaia y Martín por el tercer puesto con numerosos adelantamientos al límite.

El español Joan Mir (Honda RC 213 V) fue la primera baja de la carrera, al irse por los suelos en la quinta vuelta, en la curva cuatro, y dos vueltas más tarde causó baja el portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), en la curva nueve. Poco después también tomaba el camino de talleres con problemas técnicos el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) que se iba por los suelos en la curva nueve de la novena vuelta cuando era decimotercero.

Por delante Bastianini y Alex Márquez se perfilaron como los únicos candidatos a la victoria, con más de dos segundos de ventaja en la séptima de las veinte vueltas a que estaba prevista la carrera, mientras que Bagnaia se mostró capaz de mantener "a raya" al español Martín.

La carrera ya no tuvo mayor historia, pues Enea Bastianini consolidó su primera victoria como piloto oficial de Ducati con más de dos segundos sobre el español Alex Márquez y con el líder del mundial, 'Pecco' Bagnaia, tercero en el podio.

It all comes full circle for @Bestia23 with a dominant return to winning ways in Malaysia!??@alexmarquez73 and @PeccoBagnaia complete the podium ????#MalaysianGP ???? pic.twitter.com/8hjZ9o6a7h — MotoGP™?? (@MotoGP) November 12, 2023

Jorge Martín acabó en la cuarta posición, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), quinto, seguido por el italiano Marco Bezzecchi, el australiano Jack Miller, y los italianos Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22) y Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22) copando las diez primeras posiciones. Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) acabó en la undécima posición, con Marc Márquez (Honda RC 213 V) decimotercero, por delante de Augusto Fernández (Gas Gas RC 16), Pol Espargaró (Gas Gas RC 16), Iker Lecuona (Honda RC 213 V) y Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP23).