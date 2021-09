Bagnaia confirma el dominio de Ducati con récord

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) confirmó el dominio de Ducati en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rímini de MotoGP al lograr su tercera "pole position" de la temporada en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático y un nuevo récord de vuelta rápida.

Bagnaia rebajó en doce milésimas de segundo el anterior récord de la categoría para situarlo en 1:31.065, y fue el primero de los pilotos de Ducati, pues el fabricante de Borgo Panigale colocó a cuatro de sus pilotos entre los cinco primeros, con el australiano Jack Miller segundo, el español Jorge Martín cuarto y el francés Johann Zarco, quinto.

Nada más comenzar la primera clasificación se pudo ver una clara estrategia de equipo al salir a rodar juntos tres de los pilotos de Honda que debían pasar por este "filtro", con el alemán Stefan Bradl primero, Marc Márquez tras él y Alex Márquez por detrás de ambos, como si el alemán fuese a hacer las veces de "liebre", y en ese orden comenzaron a reflejarse sus nombres en la tabla de tiempos.

Por detrás de ellos otro español, Iker Lecuona (KTM RC 16), les quitó la primera posición, aunque en realidad el resto de pilotos estaban en esos momentos en su primer intento de vuelta rápida y a Lecuona le doblegaron los italianos Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que poco después se fue por los suelos en la curva quince.

Mientras Bastianini aguantó en la primera plaza, lo que no sucedió con Rossi tras su caída -la segunda del fin de semana-, al que superó su compatriota Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), mientras el de Repsol Honda recuperó terreno y se puso tercero, lo que aún no le daba el pase a la segunda clasificación.

