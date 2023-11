Bagnaia, Aldeguer y Masiá, poles en Sepang; Pedro Acosta buscará el título saliendo sexto

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) sumó su séptima 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang, por delante del español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), que se fue al suelo en la última vuelta.

Bagnaia estableció un nuevo récord absoluto del circuito al rodar en 1:57.491, superando los registros de Jorge Martín, que en 2022 rodó en 1:57.790 y unas vueltas antes se quedó a 58 milésimas de segundo del italiano, con 1:57.549.

Nada más comenzar la primera clasificación fue Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) quien intentó recuperar el terreno perdido tras las cuatro caídas que sufrió el primer día de pruebas, que se saldaron con dos puntos de sutura en una rodilla. Espargaró paró el crono en 1:58.482 en su segunda vuelta, pero poco después fue superado por los italianos Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23) y Franco Morbidelli.

En la quinta vuelta, el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22) los superó a todos al parar el cronometro en 1:57.823 que le daba el pase a la siguiente clasificación junto a su compatriota Enea Bastianini, mientras que Marc Márquez se iba por los suelos al intentar adelantar a su compatriota Augusto Fernández (Gas Gas RC 16), lo que le relegó a la vigésima plaza en la formación de salida. Aleix Espargaró fue otro de los que no pudo pasar, al quedar tercero, a 158 milésimas de Bastianini.

Alex Márquez fue el primer líder de la segunda clasificación, aunque le duró poco esa posición de privilegio, superado tanto por Jorge Martín como por el italiano Luca Marini, que rodaban algo más atrás que él en esa segunda vuelta y que supuso un nuevo récord absoluto de la categoría para el italiano.

En esa segunda salida y cuando todos los pilotos estaban buscando una mejora, se fueron por los suelos los italianos Fabio di Giannantonio primero y después Luca Marini, lo que hizo que se mostrasen banderas amarillas en los puntos de sus percances, "fastidiando" la vuelta rápida de muchos pilotos, que ya no podían contar con ese tiempo, como le sucedió a "Pecco" Bagnaia, que aún tuvo una oportunidad más.

En ese último minuto creció la tensión, con la caída de Jorge Martín en la curva cuatro cuando iba igualando su vuelta rápida, en tanto que por detrás "Pecco" Bagnaia aprovechó su última oportunidad para rodar en 1:57.491, un tiempo que le daba la 'pole position' por 58 milésimas sobre el español, al que le asestaba así un cierto 'golpe psicológico'.

Martín, en cualquier caso, regresó a su taller sin mayores problemas para concluir segundo, con Enea Bastianini tercero. En la segunda línea se posicionaron Alex Márquez, Luca Marini y Marco Bezzecchi, con Brad Binder, Fabio Quartararo y Maverick Viñales en la tercera y Jack Miller, Fabio di Giannantonio y Johann Zarco en la cuarta.

Pedro Acosta buscará el título desde la sexta plaza

El español Fermín Aldeguer (Boscoscuro) ha dominado con autoridad la clasificación oficial de Moto2 para sumar su tercera 'pole position' consecutiva con un tiempo de 2:05.288 con el que aventajó en más de medio segundo a su inmediato perseguidor, el italiano Celestino Vietti (Kalex), que acabó por los suelos, sin consecuencias para su integridad física, y con el también español Manuel González (Kalex), tercero.

El líder del mundial, el español Pedro Acosta (Kalex), se lo tomó con algo de calma y acabó en la sexta posición, justo por delante de su único rival en la lucha por el título mundial de Moto2, el italiano Tony Arbolino (Kalex), que necesita ganar la carrera para retrasar el objetivo de su rival en Malasia.

Jaume Masiá, lanzado a por el título

El español Jaume Masiá (Honda) consiguió su sexta 'pole position' de la temporada y un nuevo récord absoluto en la clasificación oficial de Moto3, para batir por más de nueve décimas de segundo a sus más inmediatos perseguidores, el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) y el italiano Matteo Bertelle (KTM). Masiá marcó un tiempo récord de 2:10.846, que batía la anterior marca, establecida este mismo fin de semana por el también español Daniel Holgado (KTM), con 2:11.139.

