Augusto Fernández da el salto a MotoGP con GasGas

El español Augusto Fernández, líder del mundial de Moto2 2022, ha sido confirmado como el segundo piloto de la nueva escudería GasGas de MotoGP a partir de la temporada 2023, en la que formará equipo con el también español Pol Espargaró. Fernández, natural de Mallorca y a punto de cumplir 25 años, es el líder de Moto2, en donde ha conseguido una proyección cada vez más importante hasta acceder al liderato de la categoría, a la que llegó en 2018 como piloto sustituto y aprendió rápidamente. Llegó a sumar tres victorias y un total de cinco podios en 2019.

