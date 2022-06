Augusto Fernández gana en Assen e iguala a Vietti en el liderato del Mundial

El español Augusto Fernández (Kalex) consiguió su tercera victoria de la temporada y la segunda consecutiva al vencer el Gran Premio de los Países Bajos de Moto2 en el circuito TT Assen, que le permite acceder al liderato compartido con el italiano Celestino Vietti (Kalex), que acabó cuarto, por detrás también del japonés Ai Ogura (Kalex) y el británico Jake Dixon (Kalex).

Fernández comparte liderato en el mundial con Vietti, ambos con 146 puntos, con el italiano en la primera posición por mejores segundas posiciones (dos), ya que a triunfos ambos están igualados a tres, pues el español ha vencido en Países Bajos, Alemania y Francia, y Vietti lo hizo en Qatar, Argentina y Cataluña.

