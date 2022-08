Augusto Fernández consigue su tercer triunfo consecutivo para ponerse líder del Mundial

El español Augusto Fernández (Kalex) consiguió este domingo su tercera victoria consecutiva y la cuarta de la temporada para lograr el liderato del campeonato del mundo tras vencer el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2 en el circuito de Silverstone.

Aunque el líder de prácticamente toda la carrera fue el español Alonso López (Boscoscuro), que al final se tuvo que conformar con la segunda plaza por delante del británico Jake Dixon (Kalex), la victoria de Augusto Fernández le permite ser líder del campeonato del mundo por primera vez en su carrera deportiva con trece puntos sobre el japonés Ai Ogura (Kalex) -cuarto- y quince respecto a Celestino Vietti, que acabó sexto.

El estadounidense Joe Roberts (Kalex) consiguió sorprender a final de recta al autor de la "pole position", el español Augusto Fernández (Kalex), mientras que el también español Alonso López (Boscoscuro), que salía octavo, logró ponerse en segunda posición en apenas un par de curvas, mientras que el líder del mundial, el italiano Celestino Vietti (Kalex) debía estar pendiente del momento en que cumplir la sanción de "vuelta larga" que se le impuso al incumplir el protocolo de prácticas de salida al molestar a otros pilotos.

Pero en la primera vuelta el liderato fue para el japonés Ai Ogura (Kalex), al que poco después superó Alonso López para comandar él la prueba y pegar a partir de entonces un pequeño tirón para intentar romper el grupo de cabeza a las primeras de cambio, un grupo en el que Vietti ocupaba, por entonces, la décima posición y por delante de él estaba todos los favoritos de la categoría, entre ellos los españoles Augusto Fernández, Arón Canet y Albert Arenas.

Les acompañó en el podio el británico Jake Dixon (Kalex), por delante de Ai Ogura, Arón Canet y Celestino Vietti, que cede el liderato de la categoría a Augusto Fernández.