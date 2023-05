Arbolino no desaprovecha la caída de Pedro Acosta y es más líder

El italiano Tony Arbolino (Kalex) sumó su segunda victoria de la temporada y la quinta en la categoría de Moto2 al vencer el Gran Premio de Francia de Moto2 en el circuito de Le Mans, después de frenar los intentos del checo Filip Salac (Kalex) y el español Alonso López (Speed Up), por intentar doblegarlo.

Arbolino, que suma un total de ocho victorias lo largo de su carrera deportiva, cinco en Moto2 y 3 en Moto3, es el nuevo líder en solitario de la categoría, al sufrir una caída el español Pedro Acosta (Kalex) que no le permitió sumar puntos y ahora es segundo a 25 puntos del nuevo líder y con solo 13 de ventaja sobre el tercer clasificado, que es Alonso López.

99 points for Tiger Tony ??



The @ElfMarcVDS heads to the #ItalianGP as the new #Moto2 championship leader ??#FrenchGP ???? pic.twitter.com/oP61LKGSVR