Arbolino aprovecha los contratiempos de los rivales para conseguir su primera victoria en Moto2

El italiano Tony Arbolino (Kalex) se adjudicó su primera victoria de la categoría al vencer el Gran Premio de las Américas de Moto2, que se disputó en el circuito COTA y que estuvo plagado de contratiempos para algunos de los principales pilotos de la categoría, como el italiano Celestino Vietti (Kalex) y el español Arón Canet (Kalex).

Tanto Vietti, primero, aunque mantiene el liderato en la clasificación provisional del mundial, como más tarde Canet, sufrieron sendos accidentes que les obligaron a abandonar después de haber liderado la prueba en alguna fase de la misma.

El italiano Celestino Vietti (Kalex) salió como una exhalación, mientras que el autor de la "pole position", el estadounidense Cameron Beaubier (Kalex) se dejó "comer la tostada" por el español Arón Canet (Kalex) y el italiano Tony Arbolino (Kalex), que le adelantaron en la apurada de frenada de la complicada curva de final de recta, al final del ascenso.

