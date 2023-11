Álvaro Bautista vuelve a MotoGP cinco años después

El español Álvaro Bautista, que recientemente se ha proclamado campeón del mundo de Superbikepor segundo año consecutivo con Ducati, ha recibido el "premio a su esfuerzo", con la participación como "piloto invitado" en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, cinco años después de retirarse de la categoría, cuando era piloto de Ducati en el equipo de Jorge Martínez "Aspar".

Bautista, que participará en la carrera malaya con los colores de su equipo de Superbike, Aruba.it, ha señalado: "El objetivo en lo que a resultados se refiere, no lo sé, pero sí que el objetivo real será intentar tener las mejores sensaciones con una moto que no conozco muy bien, pero que si tengo las mismas que con mi Panigale puedo ser rápido".

