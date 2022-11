Álvaro Bautista conquista el título mundial de Superbike

El español Álvaro Bautista se ha proclamado campeón del mundo de Superbikes tras finalizar en segunda posición la Carrera 2 del circuito urbano Pertamina Mandalika, en Pujot, Kuta (isla de Lombok, Indonesia), en la que el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) logró la victoria.

A falta de la última prueba en Australia, la semana que viene, las cuentas de Bautista eran claras, tenía que subir al podio independientemente de lo que hiciera Razgatlioglu, ya con el norirlandés Jonathan Rea (Kawasaki) fuera de la ecuación por el título del campeonato.

