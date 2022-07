Alex Rins ficha por el LCR Honda para las dos próximas temporadas

El piloto español Alex Rins correrá las próximas dos temporadas en el equipo satélite de Honda, el LCR, después de tener que dejar Suzuki al término de esta campaña tras la marcha de la fábrica de Hamamatsu del Mundial de Motociclismo.

"Es oficial. Nos complace anunciar la firma de Alex Rins con nosotros con un contrato de dos años y con Honda Racing Corporation", confirmó este martes el equipo que dirige el italiano Lucio Cecchinello a través de las redes sociales.

??It's official !! We are pleased to announce the signing of @Rins42 on a two-year contract with us and Honda Racing Corporation. #LCRTeam#Announcement#MotoGPpic.twitter.com/Owt6MoToXQ