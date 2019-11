Àlex Márquez: "Marc me ha dicho que trazo curvas muy bien pero me falta encontrar los límites"

El piloto español de MotoGP Àlex Márquez (Repsol Honda) ha comentado que su hermano Marc le ha dicho que empieza a trazar las curvas "muy bien" tras los primeros test en Valencia y en Jerez, y aunque cree que le quedan cosas por "pulir" está contento con su inicio de idilio con la Honda en la categoría reina, tras conquistar el Mundial de Moto2 en este 2019.

"De momento, todo va bien. Los problemas irán saliendo, pero de momento va todo bien, me falta encontrar los límites. En algunas curvas me fue muy bien, hasta Marc me lo dijo, pero quedan muchos detalles por pulir", apuntó Àlex Márquez en rueda de prensa desde el Allianz Junior Motor Camp que junto a su hermano Marc apadrina, en Rufea (Lleida).

El catalán, que debutará en MotoGP al otro lado del 'box' del campeón del mundo, tiene claro que no quiere compararse con Marc sino aprender de él y del resto de pilotos de Honda para ser más completo.

"No me preocupa, cualquier piloto que se quiera comparar con Marc, la mayoría salimos perdiendo. Tengo que hacer mi camino y las comparaciones vendrán de fuera. Yo me centraré en mi trabajo, intentaré coger los puntos fuertes de cada piloto de Honda y coger lo mejor de ellas para aprender de todos", se sinceró.

Sin embargo, ha recibido ya algún consejo de Marc, aunque apenas coincidió con él en los últimos test de Jerez, y tampoco quiere ponerse más presión encima, ya que sabe, además, que Honda le respeta y que le da margen de maniobra.

"Estoy muy agradecido a Honda por darme esta oportunidad, que para mí es muy bonita y buena para seguir evolucionando. Lo bueno es que los objetivos se marcarán después de la pretemporada, para que sean realistas. Agradezco que me dijeran que me olvidara de todo, que hiciera mi trabajo. Después marcaremos los objetivos, pero ahora me han dicho que disfrute y me olvide de la presión que rodea a este box", explicó.

Lo cierto es que llega en su mejor momento a esta aventura en la categoría reina, con el título de Moto2 bajo el brazo y con energía para "dar todo lo posible" en su estreno en la élite, el cual de momento está llevando a cabo con una moto "estándar" y sin usar las cosas que pidió el ya retirado Jorge Lorenzo "para ir más cómodo encima de la moto".

"No necesito nada en especial, sino hacerme con la moto y tener más claro lo que necesito. Queda mucho por aprender, con el tiempo a lo mejor hace falta pedir algo, pero me esperaba ir peor de entrada en Valencia, y no, me sentí muy bien desde el principio. De lo que tenía Jorge, algo particular como el depósito, no lo tengo, voy con lo estándar", explicó.

Sobre cómo fichó por el Repsol Honda Team, confesó no saber nada hasta la última carrera en Cheste (Valencia) y que fue todo muy rápido. "Emilio Alzamora me lo comentó después de la carrera, es mi manager y estuvo en contacto con Honda. De broma, nada. Mi respuesta fue sí, porque es una oportunidad única y muy bonita. Sabemos lo que conlleva, la exigencia que tiene, pero estoy preparado y es un reto bonito para mí, para seguir evolucionando", remarcó.

"El primer objetivo era llegar al Mundial y he logrado ganar Moto3 y Moto2. El siguiente paso natural era ir a MotoGP, y esta oportunidad en Honda es la mejor para dar el salto y tener todo de tu parte para poder ir bien. Hay que ir paso a paso. El objetivo es hacer la mejor pretemporada y quedan muchos aspectos por pulir. Falta mejorar el global pero hay destellos que he cogido bien a la Honda", celebró en este sentido.

Tampoco está preocupado por tener un único año de contrato. "Mucha gente me ha dicho que es una oportunidad buena, pero que vigile porque es un año. Me siento preparado para todo, no pensaré si tengo uno, dos o tres años de contrato. El objetivo será dar lo mejor de mí desde el primer momento al último", advirtió.

"En pretemporada intentaré ser lo más competitivo posible, llegar a Catar con las cosas claras, y ya veremos. Pero tener un solo año de contrato no ha de afectar al rendimiento, sino cogerlo todo con más ganas", concluyó el de Cervera.