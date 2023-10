Aleix Espargaró, Acosta y Öncu mandan en Mandalika; Bagnaia tendrá que pasar por la Q2

En la categoría 'reina', las motos de la fábrica de Noale volvieron a tener un protagonismo 'olvidado' desde su exhibición en el Gran Premio de Catalunya y avisaron a las Ducati de su amenaza de cara al resto del fin de semana. Tanto Aleix Espargaró como su compañero Maverick Viñales estuvieron arriba en la tabla de tiempos desde el inicio del primer entrenamiento libre y confirmaron sus buenas sensaciones en una 'Practice' adversa para el líder del Mundial Francesco Bagnaia y positiva para el español Marc Márquez (Repsol Honda).

El piloto de Granollers acabó el viernes con el mejor tiempo del día, un 1:30.474 al que únicamente su pudieron acercar Viñales, que se quedó a 154 milésimas, y el italiano Marco Bezzecchi (Ducati), que pese a llegar a la cita tras fracturarse la clavícula entrenando y de sufrir una caída en la primera tanda, terminó tercero a 170.

An Aprilia 1-2 ahead of an astonishing performance from Bezzecchi! ?? @VR46RacingTeam 's iron man! ?? #IndonesianGP ???? pic.twitter.com/4Kg0WP5HBY

A partir de ahí, más distancia con el resto de pilotos que superaron el corte para entrar directos en la 'Q2', con el sudafricano Brad Binder (KTM) ya casi a tres décimas de Espargaró y con Jorge Martín (Ducati), segundo clasificado del campeonato y el mejor a primera hora, en la quinta plaza a cuatro.

El madrileño intentará este fin de semana arrebatar el liderato al actual campeón, Francesco Bagnaia, que no arrancó del mejor modo posible este Gran Premio, donde tendrá que pasar por la 'Q1' por segunda vez en la temporada tras tenerlo que hacer en Jerez de la Frontera (Cádiz). Un error en su última vuelta le envió a la decimosexta plaza.

Mejor le fueron las cosas a Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo, protagonista por su marcha tras once años del Repsol Honda y su fichaje por un equipo satélite como el Gresini Racing, demostró que quiere acabar la bien lo que resta de campaña con la fábrica japonesa.

El de Cervera, pese a que por la mañana no pudo estar con los mejores, sí lo hizo en una 'Practice' donde firmó un óptimo sexto puesto que le metió directamente en la 'Q2' aunque a más de medio segundo de Espargaró. Su compañero Joan Mir, en cambio, sólo pudo ser decimonoveno, lejos de un 'Top 10' que completaron el portugués Miguel Oliveira (Aprilia), el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), el australiano Jack Miller (KTM) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha).

Por otro lado, en la categoría de Moto2, el español Pedro Acosta (Kalex), líder del Mundial, comenzó con fuerza en el trazado indonesio y se fue a preparar el resto del fin de semana como el más rápido con un tiempo de 1:34.456.

16 riders covered by 1s! ?? @37_pedroacosta bounces back and leads Canet and @SamLowes_22 in P2! ?? #IndonesianGP ???? pic.twitter.com/DmgOxStcRo

El joven piloto murciano, que sufrió una caída en la primera sesión, estuvo secundado en la tabla de tiempos por su compatriota Arón Canet (Kalex), que se quedó a 180 milésimas, y por el británico Sam Lowes (Kalex), a 222. Por su parte, el italiano Tony Arbolino (Kalex), segundo clasificado del campeonato a 50 puntos del de Mazarrón, fue noveno a más de medio segundo.

Finalmente, en Moto3, el mejor del viernes fue el turco Deniz Öncu (KTM), que con su 1:39.855, logró un nuevo récord en el circuito de Mandalika, al que sólo se pudo acercar el portugués Diogo Moreira (KTM), el otro piloto que fue capaz de bajar de la barrera del 1:40 (1:39.987).

We have our provisional top 14 for the Q2 places! ?



One more chance tomorrow morning to make it in! ??#IndonesianGP ???? pic.twitter.com/IXqwQvQ3e9