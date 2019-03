Alberto Puig: "Honda no se duerme, siempre desarrolla ideas"

El 'Team Manager' del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, explicó que aunque no se "duermen" tampoco tienen queja de sus prestaciones en MotoGP, sin desvelar ninguna modificación para responder al 'spolier' de Ducati hace tres semanas en Catar y de cara este fin de semana al Gran Premio de Argentina.

"En este momento no sabemos. Honda es una compañía que está siempre pensando y desarrollando nuevas ideas, pensando lo que es mejor. No estamos dormidos pero ahora mismo estamos como estamos", indicó este jueves a los medios desde Termas de Río Hondo.

El estreno del Mundial en Losail dejó la victoria de Andrea Dovizioso y la reclamación de Honda, Suzuki, Aprilia y KTM por una innovación aerodinámica que fue aceptada por los comisarios. "Estamos contentos por apelar, porque creíamos que no estaba en las normas, pero aceptamos la resolución, pero contentos por al menos poder expresarnos como fabricantes", dijo.

Además, Puig respondió a las quejas de Ducati por haber tenido que desvelar algunos de sus entresijos en aquella apelación. "No fue tan importante. No creo que nos van a enseñar nada, no solo a Honda sino a los cuatro fabricantes que estábamos", afirmó.

Por último, el mánager de Repsol Honda confió en ver a Jorge Lorenzo más adaptado a su nueva moto. "En Catar fue duro por las caídas. Ahora parece más contento, más en forma y esperamos que dé un paso adelante", finalizó.