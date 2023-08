Acosta bate a Aldeguer por la pole de Moto2 y recorta distancias con Arbolino

El español Pedro "Tiburón" Acosta (Kalex) doblegó tras una épica pelea final por la pole de Moto2 a su compatriota y "vecino", Fermín Aldeguer (Boscoscuro), en la clasificación oficial para el Gran Premio de Gran Bretaña que el domingo se disputa en el circuito de Silverstone.

Acosta y Aldeguer protagonizaron una intensa pelea final por la mejor clasificación que acabó en manos del primero, que además se coloca en una posición inmejorable para recortar distancias con el líder del mundial, el italiano Tony Arbolino (Kalex), que salvó todos los problemas del fin de semana al acabar cuarto la sesión oficial.

