La web oficial de la Fórmula 1 ve a Red Bull como favorito para la primera carrera en Baréin

Cuando quedan menos de diez días para el inicio del Mundial 2021 de Fórmula 1, cuya primera carrera se disputará en el circuito de Shakir en Baréin, la Fórmula 1 ha elaborado un ránking con los mejores equipos salido de lo visto en los únicos test de pretemporada que se disputaron en el país árabe la pasada semana.

⚡️ @Aramco Pre-Season Power Rankings ⚡️



With the 2021 season fast approaching, who ranked where in our pre-season test? ⬇️#F1https://t.co/r9HIN5TKeZ