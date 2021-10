La violenta reacción del jefe de Ferrari provocada por Fernando Alonso

Luca Cordero di Montezemolo ha sido y será una personalidad muy importante en la vida e historia de Ferrari. El que fuera jefe de la escudería italiana, logro escalar posiciones en el equipo hasta consolidarse como presidente durante nada menos que 23 años, una etapa que abarca desde los años noventa y el comienzo del siglo actual.

Cuando hablamos de Montezemolo, hablamos de una personalidad que ha vivido muchas alegrías y tristezas en el mundo de la Fórmula 1. Desde el resurgir de la escudería tras etapas decepcionantes, hasta la época dominante y los grandes éxitos con Michael Schumacher. No obstante, durante los últimos años, la 'Scuderia' no pasa por sus mejores momentos ya que desde 2007, no logra un título.

Pasar tantos años en un equipo tan especial como Ferrari, conlleva a tener muchos recuerdos, tanto buenos como malos y algunos de ellos, han sido revelados por el propio protagonista en el programa 'On the road again', en Sky Italia. Guido Meda fue el encargado de entrevistar a Montezemolo quien le contó ciertas historias que muy poca gente conoce del italiano. "Cuando ganamos el Mundial de F1 de 2003 o 2004, Michael Schumacher me regaló una preciosa Harley-Davidson, que todavía utilizo cuando me doy algunas vueltas por ciertas carreteras", confesó.

Otra de las etapas más recordadas en los últimos años dentro de la Fórmula 1, es la etapa de Fernando Alonso con Ferrari, y aquellos años en los que optaba a conseguir ese tan ansiado tercer título de su carrera deportiva. El antiguo mandatario rojo reconoció cuál fue su reacción al ver que los Mundiales de 2008 y 2010 se escaparon de Maranello: "Yo tengo que ver las carreras solo. Ya he roto dos televisores. Uno, cuando Massa perdió el Mundial, una cosa única en el mundo. ¡Pam! Lo destrocé con una explosión. El otro, cuando, con Alonso, perdimos el Mundial en Abu Dabi en 2010", aseguró.