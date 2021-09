Vettel y Stroll permanecerán con Aston Martin en 2022

El equipo Aston Martin de Fórmula 1 ha confirmado este jueves que el alemán Sebastian Vettel y el canadiense Lance Stroll seguirán siendo sus pilotos en el Mundial 2022.

La continuidad de Vettel ya estaba asegurada y ahora también queda confirmada la de Stroll, por lo que ya solo queda una incógnita por resolver de cara a la próxima temporada: quién será el compañero de Valtteri Bottas en Alfa Romeo.

BREAKING: Aston Martin confirm Lance Stroll and Sebastian Vettel for the 2022 season#F1@AstonMartinF1pic.twitter.com/b8Fy8lHfnz