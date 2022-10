Vettel: "Alonso no necesita ningún consejo sobre Aston Martin"

El piloto alemán Sebastian Vettel, que pondrá fin a su carrera deportiva al final de esta temporada, tiene claro que el español Fernando Alonso "no necesita ningún consejo" por su parte de cara a su llegada a partir de 2023 a Aston Martin, un equipo que este año no ha podido confirmar "las muchas esperanzas" que tenían depositadas.

"Fernando no necesita ningún consejo y no estoy seguro de que esté siguiendo ningún consejo, pero de todos modos no lo necesita. Ha existido durante tanto tiempo y ha visto tantas cosas que estará bien", recalcó Vettel en una entrevista en la web de Aston Martin.

El tetracampeón del mundo apuntó que el ovetense fue "probablemente" su rival más duro "cuando estaba en Ferrari", aunque de toda su carrera se queda con el inglés Lewis Hamilton. "Especialmente cuando yo estaba en Ferrari, Lewis siempre ha estado ahí arriba", indicó.

Sobre su retirada, el de Heppenheim escuchó una vez a alguien decir que uno sólo es "recordado hasta que muera la última persona que te recuerde". "Probablemente llegará un momento en que nadie me recordará, nada dura para siempre", admitió.

"Las personas pueden decidir si quieren recordarme, pero no me ofendería si no lo hacen. No es importante para mí cómo seré recordado. Siempre trato de tener éxito, a veces no lo consigo, pero, sobre todo, siempre intento tratar a las personas con respeto y ser amable. Si eso es lo que la gente recuerda de mí, eso me hará feliz", añadió Vettel.





Vettel ha pasado las dos últimas temporadas en Aston Martin, dos años que "han sido desafiantes porque el coche no era tan competitivo" como esperaban. "Este año queríamos hacer una mejora significativa con respecto al año pasado, pero nos equivocamos y actualmente estamos donde terminamos el año pasado", lamentó, aclarando que no está "señalando con el dedo" y diciendo que se ha hecho "un mal trabajo". "Sólo estoy siendo realista. Teníamos muchas esperanzas, pero nos quedamos cortos", confesó.

"¿Me retiraría si hubiera sido muy competitivo durante los últimos tres o cuatro años, ganando carreras, luchando por campeonatos o tal vez ganando otro? Podría haber llegado a la misma decisión, es imposible decirlo, pero sí se me ha pasado por la cabeza", agregó el tetracampeón del mundo.

El alemán fue el gran dominador del Mundial entre 2010 y 2013 y deja el 'gran circo' con, hasta el momento, 53 victorias. "Cuando ya no estás ganando, piensas en lo bien que se sentiría volver a ganar. Y cuando vuelves a ganar, es un gran momento y significa más para ti que la victoria anterior debido al vacío que hay entre medias", sentenció.