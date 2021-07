Verstappen: "Ver celebraciones en el hospital es irrespetuoso y antideportivo"

El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, que acabó accidentado en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña, tras tocarse con el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes), que ganó la carrera, opinó que le resultaron "irrespetuosas y antideportivas" las celebraciones del inglés, que vio "en el hospital".



"Me alegro de estar bien, pero estoy muy decepcionado por haber sido sacado de pista así", escribió en redes sociales la joven estrella neerlandesa, de 23 años, que sigue al frente del Mundial, aunque ahora con ocho puntos de ventaja sobre Hamilton, que al ganar, le recortó 25, para dejar el balance en 185 frente a 177. "Ver las celebraciones en el hospital es un comportamiento irrespetuoso y antideportivo, pero seguiremos hacia adelante", escribió, en su cuenta de 'twitter'

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm