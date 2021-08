Verstappen, sobre Alonso: "Se está haciendo mayor, pero sigue siendo rápido"

El piloto neerlandés del Red Bull Racing, Max Verstappen, sostuvo una entrevista exclusiva para la plataforma DAZN denominada 'Alta Tensión' en la que habló sobre su estilo de conducción en la pista y en la que además expresó su admiración por el español Fernando Alonso, de quien dijo que "se está haciendo mayor, pero sigue siendo rápido".



A sus 23 años, Verstappen confiesa que, más allá de ser una persona tranquila, siempre quiere lo mejor y siempre quiere ganar. "Lo doy todo sobre la pista y siempre pondré difícil al resto que me adelanten, lo cual, creo que es normal. Pero, al final, siempre dejo espacio, soy justo”, declaró.



Sobre el accidente sufrido en Silverstone, el piloto recordó lo que sintió al recibir un impacto de 51G en el GP de Gran Bretaña: "Los días tras el impacto tus músculos no responden como deberían, pero después va mejorando poco a poco”.



El Gran Premio de los Países Bajos se correrá el próximo 5 de septiembre en el circuito de Zandvoort y para Max será una carrera muy especial. “Hace mucho tiempo que no se celebra un GP en los Países Bajos. Esperemos que sea con la grada completamente naranja”, concluyó.