Verstappen saldrá primero en Spa-Francorchamps; Sainz y Alonso se quedaron fuera de la Q2

El holandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, después de dominar la lluviosa y alocada calificación en el circuito de Spa-Francorchamps.

Verstappen firmó su novena 'pole' en F1, la sexta de la temporada, al cubrir los 7.004 metros de la mojada pista de las Árdenas, con neumático intermedio, en un minuto, 59 segundos y 765 milésimas, 321 menos que el sorprendente inglés George Russell (Williams), que arrancará a su lado desde la primera fila tras lograr el mejor resultado de toda su carrera en una calificación de F1.

QUALIFYING CLASSIFICATION ??



Pole for @Max33Verstappen and P2 for @GeorgeRussell63 after a thrilling Saturday at Spa ??#BelgianGP ???? #F1pic.twitter.com/aI8fybQw0G