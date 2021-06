Verstappen, el más rápido en el primer libre; Alonso, sexto y Sainz, undécimo

El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Estiria, el octavo del campeonato, en el Red Bull Ring austriaco, donde los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) marcaron el sexto y el undécimo crono, respectivamente.



En la mejor de sus 34 vueltas, Verstappen cubrió, con neumático blando, los 4.318 metros de la pista de Estiria en un minuto, cinco segundos y 910 milésimas, 256 menos que el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri). Por su parte, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) -segundo en el Mundial, a doce puntos del neerlandés- marcó el tercer tiempo, a cuatro décimas; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el decimotercero.

Max Verstappen starts the Styrian Grand Prix weekend where he left off in France - P1 ?? #StyrianGP ???? #F1https://t.co/8WWV6njpeV