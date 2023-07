Verstappen se lleva la carrera al sprint por delante de Piastri y Gasly; Sainz fue cuarto y Alonso abandonó

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del campeonato, ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Spa-Francorchamps donde el español Carlos Sainz (Ferrari) acabó cuarto.

