Verstappen: "Conozco el código deportivo, no necesito que nadie me lo recuerde"

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) recordó que no necesita que "nadie" le recuerde el código deportivo antes de afrontar el Gran Premio de Abu Dabi en el que se jugará el título con el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y achacó a los medios de comunicación las conjeturas sobre una posible colisión entre ambos que le favorezca.

"Conozco el código deportivo, no necesito que nadie me lo recuerde", replicó Verstappen cuestionado sobre la posibilidad de que una colisión entre ambos les dejase fuera como sucediera antaño entre Ayrton Senna y Alain Prost o entre Michael Schumacher y Damon Hill y el título fuese para él por mayor cantidad de carreras ganadas.

Alonso se 'moja' sobre el ganador del Mundial: "No apoyo a ninguno, pero creo que Verstappen se lo merece" El piloto español ha recalcado que no tiene ningún favorito ni apoya a ninguno de los dos pero cree que el neerlandés está "un paso delante de todos". 09 dic 2021 - 15:17

El de Hasselt dejó claro que "como piloto, no piensa en estas cosas". "Llegas al fin de semana y sólo quieres hacerlo lo mejor que puedas y, por supuesto, intentas ganar la carrera", añadió. "Pero, naturalmente, los medios empiezan a decir este tipo de cosas, así que no tengo mucho más que comentar al respecto. Creo que llegué hasta aquí tratando de hacerlo lo mejor que pude y de estar mejor preparado. Por supuesto, voy a tratar de ganar este fin de semana", puntualizó.

El líder del Mundial aseguró que hará "lo que sea necesario en términos de puntos" para proclamarse campeón del mundo y también fue claro sobre cómo deben afrontar ambos la carrera. "No creo que tengamos que sentarnos, los dos estamos aquí para ganar y haremos todo lo posible para hacerlo y ganar el Mundial", comentó.

"Creo que hemos corrido muy bien juntos todo el año, creo que ofrecimos un gran espectáculo para todos y, con suerte, podemos hacer lo mismo aquí en Yas Marina", remarcó Verstappen, que "después del año pasado" no tenía "muchas esperanzas" de estar en esta situación en la actualidad y "luchando por un título". "Pero creo que desde el principio fuimos muy competitivos y podemos estar muy orgullosos del esfuerzo de todo el equipo, de estar sentados aquí y luchar por este título", celebró.

Hamilton resta importancia a la posibilidad de superar a Schumacher

Lewis Hamilton (Mercedes) restó importancia al posible récord que puede batir este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi con el octavo título de campeón del mundo y aseguró que "en este momento" le parece "un título más", además de mostrarse sorprendido por su buen rendimiento en las últimas carreras.

"Estoy aquí para hacer el mejor trabajo posible con este equipo increíble y no le doy ninguna importancia (a los incidentes). Nunca pensábamos que estaríamos codo con codo en la última carrera para ganar el título. Hemos tenido una recuperación sensacional como equipo y hemos estado en una gran posición en estas últimas carreras", dijo Hamilton, que suma tres victorias consecutivas.





"Avanzamos a toda máquina con ese enfoque y no desperdiciamos energía en cosas que están fuera de nuestro control. Todos los que competimos aquí estamos para ganar y me gustaría creer que todos quieren hacerlo de la manera correcta. Entonces, ni siquiera dejo que eso se filtre en mi mente", agregó el campeón defensor.

"Ganaron aquí el año pasado", reconoció Hamilton al ser preguntado por Max Verstappen y Red Bull. "Así que sin duda van a estar fuertes este fin de semana. Pero hemos perseguido y alcanzado muchos puntos y creo que podemos venir aquí y ser fuertes este fin de semana", añadió Hamilton ante los medios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Preguntado por el récord de Michael Schumacher de siete Mundiales, el cual superaría si conquista el título este domingo en Abu Dabi, dijo que no piensa en ello. "En este momento me parece un campeonato más, no lo veo como otro múltiple", dijo. "Lo miro cada temporada y cada año desde la zona cero, eres el cazador y estás luchando desde el momento en que empiezas a entrenar.

"No aparezco con el 'número uno' en mi coche, aparezco con el número 44, no me considero el vigente campeón, me considero el que está luchando por un campeonato", concluyó Hamilton antes del decisivo Gran Premio de Abu Dabi