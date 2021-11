Verstappen: "Me centro en lo que pasa en la pista, no necesito ver las imágenes porque iba pilotando"

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, declaró este jueves en el circuito de Losail, sede del debutante Gran Premio de Qatar, el antepenúltimo del campeonato, que él se centra "en lo que pasa en pista y no en lo que sucede fuera de ella", en referencia a su incidente en Brasil con el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes), al defenderse de uno de sus intentos de adelantamiento, acción por la que la escudería del inglés ha presentado una apelación



"No necesito ver las imágenes para analizar lo ocurrido, porque iba dentro del coche, pilotando", explicó Verstappen. "Fue divertido, ellos ganaron la carrera y fue una gran batalla", declaró. Preguntado acerca de si teme alguna sanción como consecuencia de la apelación de Mercedes, 'Mad Max', respondió que él sólo se centra "en lo que sucede dentro de la pista".



"No dedico mucho tiempo a los asuntos extradeportivos. Me centro en lo que pasa en la pista, insisto", indicó la joven estrella neerlandesa. "Como pilotos que somos, sabemos lo que se puede hacer y lo que no. Mantenemos batallas duras y solemos frenar lo más tarde posible", añadió.

Alonso echará de menos a Kimi Raikkonen

Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno (2005 y 2006, con su actual escudería, de aquella denominada Renault), declaró que al finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), el último campeón del mundo de Ferrari (2007), que se retirará al final de esta temporada, se le "echará de menos, porque es un gran piloto" y porque es "una persona honesta".





"La gente habla de él como si fuera una persona fría, lo llaman 'Iceman' y todas esas cosas. Pero es una persona diferente fuera de los circuitos; mucho más abierta. Ha sido una gran contribución para la Fórmula Uno y le echaremos de menos, seguro", apuntó Alonso.



El español de Alpine indicó, en una de las ruedas de prensa oficiales de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvieron lugar en Losail que "será curioso ver cómo se comporta" un monoplaza de la categoría reina en esta pista, que debuta en el campeonato.



"No puedo comentar mucho de esta pista, porque no la conozco; salvo por los Grandes Premios del Mundial de motociclismo. Me gusta estar aquí y parece un circuito rápido, pero lo más curioso será ver cómo se comporta un Fórmula Uno en esta pista. Parece rápida y agradable para pilotar. Estoy contento de estar aquí por primera vez; y espero que volvamos durante muchos años", declaró el ovetense.



Acerca del incidente del pasado domingo en Interlagos (Sao Paulo) entre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) -segundo, a 14 puntos- Alonso indicó que "no" vio "las imágenes".



"No vi las imágenes, no me dio tiempo, vine directamente de Brasil aquí. Pero si las mirara seguramente no tendría una opinión", comentó Fernando. "Imagino que será un incidente de carrera y no creo que pase nada. Si los comisarios no decidieron sancionar en su momento, no creo que haya sanción ahora", opinó Alonso este jueves en el circuito de Losail, situado a unos 20 kilómetros al norte de Doha, la capital de Qatar.